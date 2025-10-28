Rajasthan Housing Board: कब्जा करो, पट्टा पाओ; आवासन मंडल के 39 आयुक्तों की चुप्पी में पनपा ‘लोकतांत्रिक’ लूटतंत्र

1 पी. के. लौरिया 13 सितम्बर 1989 1 जनवरी 1990

2 एस. के. मुखर्जी 1 जनवरी 1990 31 दिसम्बर 1990

3 एस. एल. जोशी 1 जनवरी 1991 31 अगस्त 1992

4 बी. जी. शर्मा 15 जनवरी 1993 2 मार्च 1994

5 अब्दुल मतीन 1 जुलाई 1994 28 अगस्त 1995

6 एन. एन. नरहरि 29 अगस्त 1995 13 दिसम्बर 1996

7 मनोहर लाल 14 दिसम्बर 1996 26 सितम्बर 1998

8 ओ. पी. मीणा 26 सितम्बर 1998 13 अप्रैल 1999

9 प्रीतम सिंह 13 अप्रैल 1999 3 मार्च 2000

10 विनोद जुत्शी 3 मार्च 2000 13 नवम्बर 2000

11 दामोदर शर्मा 13 नवम्बर 2000 17 मई 2001

12 बी. एल. आर्य 17 मई 2001 15 जनवरी 2002

13 एम. के. खन्ना 15 जनवरी 2002 9 अगस्त 2002

14 अतुल शर्मा 13 अगस्त 2002 31 मई 2003

15 कुलदीप शर्मा 31 मई 2003 15 जून 2005

16 नरहरि शर्मा 21 जून 2005 17 सितम्बर 2005

17 ए. के. हेमकार 17 सितम्बर 2005 9 मई 2006

18 सोहन लाल 9 मई 2006 7 अप्रैल 2007

19 सी. एम. मीणा 7 अप्रैल 2007 18 फरवरी 2008

20 अजय सिंह 18 फरवरी 2008 30 जुलाई 2008

21 तपेन्द्र कुमार 30 जुलाई 2008 18 जून 2009

22 आशीष बहुगुणा 18 जून 2009 24 अगस्त 2009

23 पवन गोयल 24 अगस्त 2009 9 मई 2012

24 टी. रविकान्त 10 मई 2012 28 सितम्बर 2012

25 नीरज के. पवन 1 अक्टूबर 2012 19 फरवरी 2013

26 आर. वेंकटेश्वरन 19 फरवरी 2013 12 फरवरी 2014

27 आनन्द कुमार 12 फरवरी 2014 24 जून 2015

28 ओमप्रकाश सैनी 24 जून 2015 5 फरवरी 2016

29 ओ. पी. मीणा 5 फरवरी 2016 1 जुलाई 2016

30 ए. मुखोपाध्याय 1 जुलाई 2016 5 मई 2017

31 के. बी. गुप्ता 10 मई 2017 28 फरवरी 2018

32 पी. बी. यशवन्त 28 फरवरी 2018 7 मई 2018

33 रोहित गुप्ता 7 मई 2018 8 जुलाई 2018

34 पी. बी. यशवन्त 16 जुलाई 2018 28 दिसम्बर 2018

35 रविकुमार सुरपुर 28 दिसम्बर 2018 5 मार्च 2019

36 सुबीर कुमार 5 मार्च 2019 27 जून 2019

37 पवन अरोड़ा 27 जून 2019 18 अगस्त 2023

38 अल्पा चौधरी 19 अगस्त 2023 3 सितम्बर 2023

39 कुमार पाल गौतम 4 सितम्बर 2023 15 फरवरी 2024