JDA और NHAI ने दे दी बड़ी खुशखबरी, जयपुर में 200 फीट बाइपास अब बनेगा सिटी रोड, बनेंगे दो नए फ्लाईओवर

वर्ष 2017 में जेडीए ने इस सड़क को विकसित करने का प्लान बनाया था। उस समय 110 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। कुछ राशि केंद्र सरकार से मिलने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार बदलने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब राज्य में भाजपा की सरकार होने और कुछ जनप्रतिनिधियों की रुचि के चलते अधिकारियों को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतर जाएगा।