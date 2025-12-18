JDA का बड़ा एक्शन: झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 1200 वर्गगज सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जोन-1 के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में करीब 1200 वर्गगज सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में की गई। मौके पर JDA जोन-1 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से सीमेंट के पिलर, तारबंदी और अन्य अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।
10 जर्जर कियोस्क भी ध्वस्त
कार्रवाई के दौरान कृष्णा हॉस्टल के सामने ही सरकारी भूमि पर बने 10 पुराने, अत्यधिक जर्जर और अनुपयोगी कियोस्कों को भी हटाया गया। ये कियोस्क लंबे समय से बेकार पड़े थे और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बने हुए थे।
JDA अधिकारियों के अनुसार, आगे भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और किसी भी तरह की अवैध कब्जेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
