जेडीए का गड्ढा मुक्त पथ सपना, हकीकत में गड्ढों का राजपथ

राजधानी की सड़कों पर इस बार बारिश ने नहीं, जेडीए की कागजी तैयारियों ने ज्यादा चोट पहुंचाई। हालात ऐसे रहे कि गड्ढे भरने और मरम्मत की कवायद केवल दिखावे तक सिमट गई। सड़कें जगह-जगह डूबती रहीं, लोग कीचड़ और गड्ढों से जूझते रहे और रोड कट ने सफर को किसी अजमाइश से कम नहीं छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि जेडीए की करोड़ों की स्वीकृतियों और राहत के दावों के बावजूद मानसून में शहरवासियों को टूटी सड़कों पर ही अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद करनी पड़ी।जेडीए की रिपोर्ट बताती है कि इस बार 1.77 लाख वर्गमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। खुद जेडीए अधिकारी दबी जुबान मान रहे हैं कि वास्तविक स्थिति रिपोर्ट से कहीं अधिक गंभीर है। कई जगह तो सड़कें पूरी तरह गायब हो गईं, जिनकी अब मरम्मत शुरू हुई है। सड़क सुधार के लिए जेडीए ने करीब 32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इनमें से 10.33 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं।