कारीगरों की घर वापसी से ज्वेलरी प्रोडक्शन पर 50 प्रतिशत असर… ऑर्डर होल्ड, डिलीवरी की गारंटी नहीं

सीतापुरा में काम करने वाले हावर्ड जिले के गोपीनाथ ने बताया कि वोट डालने के लिए जाना जरूरी है। वहां 20 दिन रहेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) हुआ है, इसलिए जाना जरूरी है। उदय गोलुई ने बताया कि इस बार मतदान के लिए सभी का जाना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटे, इसलिए वोट देने जा रहे हैं। नदिया जिले के पबन दास ने बताया कि मतदान के लिए पूरा परिवार ही गांव जा रहा है। हुगली जिले के मुस्ताक अली ने बताया कि घर से बार-बार फोन आ रहा है, पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार वोट देना ही पड़ेगा। सब बंगाली कारीगर जा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में कारीगर पवन कहते हैं, 'कई साल से जयपुर में रह रहा हूं। मेरे आधार कार्ड में जयपुर का पता है और मैंने यहां वोट भी दिया है। लेकिन मेरे पास बंगाल का पहचान पत्र भी है। अब मैं वहीं जाकर वोट दूंगा। जहां हमारी जड़ें हैं वहां जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।