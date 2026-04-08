8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

कारीगरों की घर वापसी से ज्वेलरी प्रोडक्शन पर 50 प्रतिशत असर… ऑर्डर होल्ड, डिलीवरी की गारंटी नहीं

जयपुर. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का असर राजधानी के ज्वेलरी, हैंडिक्राफ्ट और घरेलू कामकाज सहित अन्य कारोबार पर पड़ने लगा है। यहां काम कर रहे बंगाली कारीगर वोट देने के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जयपुर में ज्वेलरी सहित अन्य कारोबार 15 से 20 दिन तक प्रभावित होगा। पहली बार बड़ी [&hellip;]

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Apr 08, 2026

जयपुर. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का असर राजधानी के ज्वेलरी, हैंडिक्राफ्ट और घरेलू कामकाज सहित अन्य कारोबार पर पड़ने लगा है। यहां काम कर रहे बंगाली कारीगर वोट देने के लिए घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इससे जयपुर में ज्वेलरी सहित अन्य कारोबार 15 से 20 दिन तक प्रभावित होगा। पहली बार बड़ी संख्या में वोट देने के लिए घर लौट रहे कारीगरों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों ने नए ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं। शादी के सीजन में कारोबारी समय पर चांदी-सोने की ज्वेलरी देने की गारंटी तक नहीं ले रहे हैं।

ज्वेलरी कारोबार बंगाली कारीगरों पर निर्भर

जानकारों के अनुसार शहर में सबसे अधिक ज्वेलरी बनाने का काम बंगाली कारीगर करते हैं। इसके अलावा गारमेंट और हैंडिक्राफ्ट सहित अन्य कामों में भी उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में इनके घर लौटने से ज्वेलरी और आभूषण मांग के अनुसार तैयार नहीं हो पाएंगे। अनुमान है कि करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा।

फोन कॉल्स से बदली दिनचर्या

बंगाली कारीगरों के घरों से लगातार आ रहे फोन ने इनकी दिनचर्या बदल दी है। कुछ लोग पैकिंग कर रहे हैं तो कुछ टिकट का इंतजाम करने में लगे हैं। वोट देने का दबाव, वोटर लिस्ट से नाम कटने और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के डर ने इन्हें घर जाने पर मजबूर कर दिया है।

बंगाली लोग बोले… जाना जरूरी

सीतापुरा में काम करने वाले हावर्ड जिले के गोपीनाथ ने बताया कि वोट डालने के लिए जाना जरूरी है। वहां 20 दिन रहेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) हुआ है, इसलिए जाना जरूरी है। उदय गोलुई ने बताया कि इस बार मतदान के लिए सभी का जाना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटे, इसलिए वोट देने जा रहे हैं। नदिया जिले के पबन दास ने बताया कि मतदान के लिए पूरा परिवार ही गांव जा रहा है। हुगली जिले के मुस्ताक अली ने बताया कि घर से बार-बार फोन आ रहा है, पार्टी वाले कह रहे हैं कि इस बार वोट देना ही पड़ेगा। सब बंगाली कारीगर जा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप में कारीगर पवन कहते हैं, 'कई साल से जयपुर में रह रहा हूं। मेरे आधार कार्ड में जयपुर का पता है और मैंने यहां वोट भी दिया है। लेकिन मेरे पास बंगाल का पहचान पत्र भी है। अब मैं वहीं जाकर वोट दूंगा। जहां हमारी जड़ें हैं वहां जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।

वोट नहीं दिया तो नाम कट जाएगा

शहर के पॉश इलाकों सहित अन्य जगहों पर अधिकतर घरों में बंगाली महिलाएं काम करती हैं। घर में खाना बनाने से लेकर अन्य काम उनके उपर ही निर्भर है। इनदिनों ये महिलाएं परिवार सहित वोट देने के लिए अपने घर लौट रही है। इससे घर का कामकाज भी प्रभावित होगा, वहीं दिनचर्या भी बदलने वाली है। इससे लोगों की चिंता बढ़ा दी है।एक होटल में काम करने वाली ममता रॉय कहती हैं कि अगर मैं वोट देने नहीं गई तो मेरा नाम लिस्ट से कट सकता है, इसलिए जाना पड़ रहा है। होटल के मालिक ने भी कह दिया है कि जितने दिन काम पर नहीं आऊंगी उतनी सैलरी कटेगी। हमारा रिजर्वेशन भी कंफर्म नहीं है, जनरल में जाना पड़ेगा।
घर का कामकाज भी प्रभावित

50 फीसदी कम होगा ज्वैलरी प्रोडेक्शन
इस बार अच्छी संख्या में लोग वोट देने के लिए पश्चिमी बंगाल जा रहे हैं। ये लोग 15 से 20 दिन के लिए जा रहे है। इससे ज्वैलरी प्रोडेक्शन 50 फीसदी कम हो जाएगा। इससे ऑर्डर की पूर्ति करने में देरी हो पाएगी।
- आलोक सौंखिया, अध्यक्ष, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर

जयपुर में 90 फीसदी ज्वेलरी निर्माण का काम बंगाली कारीगर करते हैं। इस बार अधिकतर लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं। निर्माण कम होगा तो करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा।
- हरीश केडिया, अध्यक्ष गोपालजी का रास्ता व्यापार मंडल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कारीगरों की घर वापसी से ज्वेलरी प्रोडक्शन पर 50 प्रतिशत असर… ऑर्डर होल्ड, डिलीवरी की गारंटी नहीं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mohsina Kidwai : मोहसिना किदवई के निधन से सचिन पायलट दुखी, कहा-वे सरल, सौम्य और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं

Senior Congress leader Mohsina Kidwai passes away Sachin Pilot grieves saying she was simple gentle and humble
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में नींबू, हरी मटर और ​भिंडी बिकी महंगी, आलू के दामों में गिरावट

जयपुर

Rajasthan Politics : जारी है अशोक गहलोत की 'इंतज़ार शास्त्र' सीरीज़, अब खेल-खिलाड़ियों को लेकर साधा भजनलाल सरकार पर निशाना 

जयपुर

Jaipur News: जयगढ़ किले पर जापानी महिला से छेड़छाड़ का 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार, जबरन पकड़ा था हाथ

Japani Woman Tourist
जयपुर

ग्राहक का गैस सिलेंडर दूसरे को बेचना पड़ गया भारी, उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर ठोक दिया जुर्माना

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.