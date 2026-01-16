JLF 2026: हिमालय केवल पर्वत नहीं, संस्कृति-इतिहास और आध्यात्म की जीवित परंपरा

व्लादिमीर जाइत्सेव ने कहा कि दार्जिलिंग केवल एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। दार्जिलिंग में कई महान लोगों ने अंतिम सांस ली है। उन्होंने बताया कि संस्कृत के प्रमुख विद्वान डॉ. शेवात्स्की भी यहां ठहरे, वहीं 1910 में तिब्बत छोड़ने के बाद दलाई लामा का दार्जिलिंग में प्रवास इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। सत्र में दार्जिलिंग को महान पर्वतारोहियों और शेरपाओं की धरती बताते हुए तेनजिंग नोर्गे जैसे नामों का उल्लेख किया गया।