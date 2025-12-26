Jaipur: 12वीं पास, बीए हूं…12 हजार की नौकरी सुनकर मायूस हुए युवा, रोजगार मेले में बेरोजगारी की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश के युवाओं को पेपरलीक के कारण असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक लगभग 410 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन कर 1 लाख 11 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर दे रही हैं और यह रोजगार मेला आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे।