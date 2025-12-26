Jaipur: 12वीं पास, बीए हूं…12 हजार की नौकरी सुनकर मायूस हुए युवा, रोजगार मेले में बेरोजगारी की तस्वीर

26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Job fair in Jaipur: जयपुर। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए किस कदर भटक रहे हैं, इसकी बानगी गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में देखने को मिली। रोजगार विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में 13 हजार युवाओं ने भाग लिया।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Dec 26, 2025

सीएम भजनलाल शर्मा ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए, पत्रिका फोटो

Job fair in Jaipur: जयपुर। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए किस कदर भटक रहे हैं, इसकी बानगी कॉमर्स कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में देखने को मिली। रोजगार विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में 13 हजार युवाओं ने भाग लिया। मेले में 167 निजी नियोजक शामिल हुए, जिनकी ओर से अलग-अलग काउंटर लगाए गए थे। युवाओं ने अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए जानकारी ली।

कम वेतन सुनकर हुए मायूस

मेले में पहुंचे युवाओं में करीब 70 फीसदी 10वीं, 12वीं, आइटीआइ और बीए डिग्रीधारी थे। जब इन युवाओं को 12 से 15 हजार रुपए तक की नौकरी का प्रस्ताव मिला तो वे वेतन सुनकर मायूस नजर आए। इसके अलावा स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आइटीआइ, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न योग्यताओं वाले युवा भी मेले में पहुंचे।

सीएम ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए

रोजगार मेले में निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर और बीमा क्षेत्र के निजी नियोजक शामिल हुए। इन कंपनियों के पास करीब 5 हजार से अधिक रिक्तियां थीं। राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

राज्य सरकार युवा नीति भी जल्द लाएगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पांच वर्ष में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य के तहत अब तक लगभग 92 हजार सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.53 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा नीति भी जल्द लाएगी।

दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश के युवाओं को पेपरलीक के कारण असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक लगभग 410 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन कर 1 लाख 11 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया है। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर दे रही हैं और यह रोजगार मेला आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे।

Updated on:

26 Dec 2025 09:08 am

Published on:

26 Dec 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 12वीं पास, बीए हूं…12 हजार की नौकरी सुनकर मायूस हुए युवा, रोजगार मेले में बेरोजगारी की तस्वीर

