विंटर वेकेशन में ‘जंगल बुक’…वाइल्ड लाइफ सफारी का उफान, लेपर्ड से लॉयन तक फुल क्रेज

वन अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही जंगल पर्यटन चरम पर होता है, लेकिन इस बार दिवाली के बाद से लगातार भीड़ बनी हुई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर चिड़ियाघर समेत वन विभाग के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी सैलानियों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक रही है। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग नए साल की शुरुआत जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के साथ करना चाहते हैं, इसी कारण मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इस पूरे महीने ही लगभग ऐसा ही हाल रहा है। इसे ट्रेंड में बदलाव कहा जा सकता है।