Udaipur: कन्हैयालाल केस में बेटे की भावुक गुहार; न्याय दिलाओ, ताकि पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर सकूं

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने सवा दो साल हो चुके, अब सरकार ने वह स्पेशल कोर्ट अभी तक क्यों नहीं बनाया? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले पर केवल राजनीति की है। अगर भाजपा सरकार मुकदमे की ‘डे-टू-डे’ हियरिंग करवाती तो अब तक दोषियों को सजा हो जाती, परन्तु एनआइए अब तक 160 में से 40 गवाहों की गवाही तक नहीं करवा सकी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे भाजपा कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको सजा नहीं होने दी जा रही है।