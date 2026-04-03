Jodhpur: ठहाकों के पीछे छिपा ट्यूमर; हंसते-हंसते दर्द, दुर्लभ मिर्गी से जूझ रहे 4 बच्चों को सर्जरी से राहत

एम्स जोधपुर की टीम ने न्यूनतम इनवेसिव स्टीरियोटैक्टिक रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन तकनीक का उपयोग करते हुए महज एक इंच के छोटे चीरे से दिमाग के गहरे हिस्से में स्थित गांठ को सटीकता से नष्ट किया। इस प्रक्रिया में ओपन ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे जोखिम काफी कम रहा। 48 घंटे के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब ये सभी पूरी तरह से दौरे मुक्त है। इन मरीजों का न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन डॉ. सम्हिता पांडा और डॉ. लोकेश सैनी ने किया। एमआरआई लोकेलाइजेशन डॉ. सरबेश तिवारी ने किया। एनेस्थीसिया टीम में डॉ. स्वाति छाबड़ा और डॉ. मनबीर कौर शामिल रही, वहीं सर्जरी का नेतृत्व डॉ. मोहित अग्रवाल ने किया।