SI Recruitment Examination : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरपीएससी आज लेगा निर्णय, उम्रपार अभ्यर्थियों को राहत पर लगाई एक शर्त

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सूरजमल मीणा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को यह आदेश दिया। प्रार्थना पत्र में परीक्षा कम से कम चार सप्ताह टालने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि तीन दिन बाद होने वाली परीक्षा में उप निरीक्षक भर्ती-2021 के उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, जो आयुसीमा में छूट मांग कर परीक्षा में बैठना चाहते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।