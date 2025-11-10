करौली के युवक को फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीना पड़ा भारी, सफर करने से पहले जानें ये 6 जरूरी बातें

Jaipur International Airport (Patrika Photo)
Flight Rules: बेंगलुरु से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। फ्लाइट के दौरान एक यात्री को टॉयलेट में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। एयरलाइन स्टाफ को टॉयलेट से धुएं और गंध आने पर शक हुआ जिसके बाद जांच की गई।
जांच के दौरान करौली निवासी यात्री माखनलाल मीणा सिगरेट पीते हुए पाया गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ ने सीआईएसएफ की मदद से उसे जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में यात्री ने कहा कि वह पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था और उसे फ्लाइट के नियमों की जानकारी नहीं थी।
एयरलाइन नियमों के अनुसार किसी भी विमान में धूम्रपान करना सख्त मना है। यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि एयरलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने पर यात्री को जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
