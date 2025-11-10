Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

करौली के युवक को फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीना पड़ा भारी, सफर करने से पहले जानें ये 6 जरूरी बातें

करौली के एक यात्री को फ्लाइट में टॉयलेट में सिगरेट पीते पकड़े जाने के बाद एयरलाइन और पुलिस ने कार्रवाई की। फ्लाइट में धूम्रपान, नशीले पदार्थ, खतरनाक वस्तुएं और हथियार ले जाना अपराध है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 10, 2025

Jaipur International Airport

Jaipur International Airport (Patrika Photo)

Flight Rules: बेंगलुरु से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। फ्लाइट के दौरान एक यात्री को टॉयलेट में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। एयरलाइन स्टाफ को टॉयलेट से धुएं और गंध आने पर शक हुआ जिसके बाद जांच की गई।

जांच के दौरान करौली निवासी यात्री माखनलाल मीणा सिगरेट पीते हुए पाया गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ ने सीआईएसएफ की मदद से उसे जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में यात्री ने कहा कि वह पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था और उसे फ्लाइट के नियमों की जानकारी नहीं थी।

फ्लाइट में धूम्रपान करना अपराध

एयरलाइन नियमों के अनुसार किसी भी विमान में धूम्रपान करना सख्त मना है। यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि एयरलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने पर यात्री को जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

जान लें ये जरूरी 6 बातें


  1. धूम्रपान करना अपराध: विमान में सिगरेट, ई-सिगरेट या कोई भी ज्वलनशील वस्तु इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।




  2. नशीले पदार्थ: अवैध ड्रग्स जैसे हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना या बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं ले जाना भी अपराध है।




  3. खतरनाक उपकरण भी बैन: लिथियम बैटरी (सीमा से अधिक), कंप्रेस्ड गैस, तेज़ चुंबक, ज़हरीले रसायन जैसी वस्तुएं विमान में ले जाना मना है।




  4. ये है लगेज नियम: हैंड बैग में 7-10 किलो और चेक-इन बैग में 15-30 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति होती है।




  5. हथियार: बिना लाइसेंस के बंदूक, गोली, चाकू, तलवार, ग्रेनेड या किसी भी प्रकार का हथियार विमान में ले जाना प्रतिबंधित है।




  6. नकद और मूल्यवान सामान: घरेलू उड़ानों में अधिकतम 2 लाख रुपए नकद ले जाने की अनुमति है। सोना, ज्वेलरी या अन्य कीमती सामान सीमा से अधिक होने पर डिक्लेरेशन करना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

11 नवंबर से राजस्थान में पहली बार होगी लेपर्ड की गणना, सटीक संख्या जानने के पीछे है ये बड़ी वजह
उदयपुर
Rajasthan first time conducted Leopard census this is the main reason behind knowing exact number

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / करौली के युवक को फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीना पड़ा भारी, सफर करने से पहले जानें ये 6 जरूरी बातें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather Update: नागौर-फतेहपुर में खून जमाने वाली ठंड, वीकेंड से कड़ाके की सर्दी का टॉर्चर, रहें सावधान

जयपुर

Education Incentive: खुशखबरी, अब निजी स्कूलों की बेटियों को भी मिलेगा ‘इस योजना का लाभ’, मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

Lado-Prohtasaan-Yojana
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आया फिर उछाल, टमाटर-​भिंडी और ग्वार फली ​हुई महंगी महंगी

जयपुर

फर्जीवाड़ा: जयपुर में बन रही थी स्लीपर बस, बगैर भौतिक सत्यापन पंजीयन हो गया असम में, RTO ने दर्ज कराई FIR

जयपुर

वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह

Senior theatre personality Pawan Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.