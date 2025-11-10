Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

11 नवंबर से राजस्थान में पहली बार होगी लेपर्ड की गणना, सटीक संख्या जानने के पीछे है ये बड़ी वजह

Leopard Census : वन विभाग राजस्थान में पहली बार मंगलवार 11 नवंबर से लेपर्ड की गणना करेगा। वन विभाग को तेंदुए की गणना क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जानेंगे तो चौंक जाएंगे।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 10, 2025

Rajasthan first time conducted Leopard census this is the main reason behind knowing exact number

फाइल फोटो पत्रिका

Leopard Census : वन विभाग ने राजस्थान में पहली बार तेंदुए (लेपर्ड) की व्यापक गणना की तैयारियां कर ली है। यह गणना टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव स्थलों में साइन सर्वे, लाइन ट्रांसेक्ट और कैमरा ट्रैपिंग के जरिए की जाएगी। गणना की शुरुआत 11 नवंबर से हो रही है, जो तेंदुए की सटीक संख्या और उनकी मौजूदगी का पता लगाने में मदद करेगी। गणना में वनकर्मियों के अलावा विशेषज्ञ, एनजीओ और स्थानीय समुदाय की टीम भी शामिल होगी। कैमरा ट्रैप से प्राप्त फोटो से तेंदुए की पहचान उनकी धारियों के आधार पर की जाएगी।

विभाग ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश

विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि गणना समयबद्ध और सटीक हो। विभाग का कहना है कि गणना के नतीजों के आधार पर तेंदुआ-मानव संघर्ष को कम करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें उदयपुर जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी, कैमरा ट्रैप की बढ़ोतरी, जागरूकता अभियान और वैकल्पिक उपाय शामिल होंगे।

सफेद लैस कैमरों का होगा विशेष इस्तेमाल

उदयपुर में जयसमंद अभयारण्य और कुंभलगढ़ जैसे क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी अधिक है, इसलिए यहां सफेद लैस कैमरों का विशेष इस्तेमाल होगा।

इसलिए जरूरी है गणना

यह गणना इसलिए जरूरी हो गई है, क्योंकि राजस्थान में तेंदुए की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 721 तेंदुए हैं, पर राज्य स्तर पर अलग से विस्तृत गणना पहले नहीं हुई थी। खासकर उदयपुर जिले में पिछले साल तेंदुए के हमलों से 9 लोगों की मौत हुई थी। इस साल भी तेंदुए के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है।

गणना का शेड्यूल

1- संरक्षित क्षेत्रों में साइन सर्वे
11 से 15 नवंबर
2- टाइगर रिजर्व में साइन सर्वे
11 से 15 नवंबर
3- लाइन ट्रांजेक्ट (डेटा संग्रह एवं सबमिशन)
18 से 22 नवंबर
4- टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैपिंग
12 नवंबर 2025 से
5- संरक्षित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैपिंग (सफेद लैस कैमरों के साथ)
25 नवंबर 2025 से

ये भी पढ़ें

रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार एक्सप्रेस व बाड़मेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में किया गया बड़ा बदलाव
बाड़मेर
Railways Big Decision Shalimar Express and Barmer-Yeshwantpur Express Big Changes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / 11 नवंबर से राजस्थान में पहली बार होगी लेपर्ड की गणना, सटीक संख्या जानने के पीछे है ये बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानें 11-12-13-14 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update Meteorologists predict a severe cold this year IMD Alert 11- 12- 13-14 November How weather Rajasthan Udaipur
उदयपुर

उदयपुर में ‘घूमर महोत्सव’ की 12 नवंबर से शुरू होगी ट्रेनिंग क्लास, 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियां ले सकेंगी भाग

Ghoomar Festival
उदयपुर

उदयपुरवासियों की प्यास बुझने की आस: जयसमंद से ज्यादा पानी लाने पर बन सकती है सहमति, 12 नवंबर को होगी बड़ी बैठक

Udaipur
उदयपुर

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना उदयपुर में रचाएंगे शादी? इन 5 फेमस कपल्स के भी यहीं हुए थे फंक्शन

रश्मिका मंदाना
उदयपुर

मेवाड़ी में कॉमेडी कंटेंट: गांव की छोरी, छोटी उम्र में ही बना ली बड़ी पहचान, जो उलाहना देते थे वे अब टेक्निक पूछते हैं

social media influencer Chetna Sargara
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.