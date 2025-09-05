खैरथल-तिजारा जिले का बदला नाम: क्या अब बदलेगा मुख्यालय? विधानसभा में MLA के सवाल का आया ये जवाब

यदि हां, तो इसके लिए कौन से प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखा गया है? उन्होंने मांग की कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। बता दें, इस मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर व्यापक विरोध देखने को मिला है, जिसमें ग्रामीणों ने जिले का नाम बदलने के खिलाफ विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला बचाने की मांग की।