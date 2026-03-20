कुलिश जन्मशती पर्व: जाति प्रथा क्यों नहीं जाती? जान लें- हम सब शूद्र हैं

इसे उन्होंने इस तरह समझाया, ‘वैदिक ऋषियों ने मानव के व्यक्तिगत विकास के लिए आश्रम व्यवस्था और सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण-व्यवस्था की रचना नैसर्गिक वर्णों के आधार पर की थी। विश्व में तीन मूल तत्व हैं- ज्ञान, क्रिया और अर्थ। शास्त्रों में ज्ञान को ब्रह्म का रूप माना है। ब्रह्म तत्व की प्रधानता के कारण ब्रह्म से ओत-प्रोत मानव को ब्राह्मण माना गया है। क्रिया तत्व की प्रधानता वाले मानव को क्षत्रिय कहा गया और वित्त या अर्थ प्रधान जीवन को वैश्य कहा गया।’ यह व्यवस्था पूरी तरह गुण और कर्म के आधार पर की गई (चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म-विभागश:)। इसमें ऊंच-नीच या छूआछूत का कोई स्थान नहीं है।’