लैंड पूलिंग योजना: जमीन पर उतारने की तैयारी, विकास को लगेंगे पंख

राजधानी के शिवदासपुरा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए जेडीए ने प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। मौके पर सड़कों के डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में सड़कें बनने लगेंगी। यह योजना क्षेत्र के 163.5 हेक्टेयर में [&hellip;]

जयपुर

Amit Pareek

Sep 08, 2025

राजधानी के शिवदासपुरा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए जेडीए ने प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। मौके पर सड़कों के डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में सड़कें बनने लगेंगी। यह योजना क्षेत्र के 163.5 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी।

दरअसल, इस योजना में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। जेडीए यहां सुविधाएं विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। भूमि मालिकों की सहमति से उनकी जमीन को एकत्र कर विकसित किया जाएगा। इसके बदले उन्हें विकसित भूखंड वापस करने का प्रावधान किया गया है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं, टोंक रोड की तरफ 200 और 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।

60 फीसदी की मिली स्वीकृति

जेडीए अधिकारियों मानें तो लगभग 60 फीसदी भूमि मालिकों ने योजना के लिए अपनी सहमति दे दी है। योजना के तहत क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

Published on:

08 Sept 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / लैंड पूलिंग योजना: जमीन पर उतारने की तैयारी, विकास को लगेंगे पंख

