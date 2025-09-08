लैंड पूलिंग योजना: जमीन पर उतारने की तैयारी, विकास को लगेंगे पंख

दरअसल, इस योजना में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। जेडीए यहां सुविधाएं विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। भूमि मालिकों की सहमति से उनकी जमीन को एकत्र कर विकसित किया जाएगा। इसके बदले उन्हें विकसित भूखंड वापस करने का प्रावधान किया गया है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं, टोंक रोड की तरफ 200 और 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।