जयपुर में यहां बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़कें, JDA की ‘लैंड पूलिंग योजना’ से विकास को लगेंगे पंख

Land Pooling Scheme Jaipur: राजधानी के शिवदासपुरा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए JDA ने प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। मौके पर सड़कों के डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में सड़कें बनने लगेंगी। यह योजना क्षेत्र के 163.5 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी।
दरअसल इस योजना में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। जेडीए यहां सुविधाएं विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। भूमि मालिकों की सहमति से उनकी जमीन को एकत्र कर विकसित किया जाएगा। इसके बदले उन्हें विकसित भूखंड वापस करने का प्रावधान किया गया है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं टोंक रोड की तरफ 200 और 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।
60 फीसदी भूमि मालिकों ने योजना के लिए अपनी सहमति दे दी है। योजना के तहत क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
ये होगा फायदा: लैंड पूलिंग मॉडल से न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि भूमि विवादों और अधिग्रहण की जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा। गुजरात में जाकर जेडीए के एक दल ने इस मॉडल का परीक्षण भी किया था।
स्कीम का अधिकतर उपयोग भूमि के मास्टरप्लान में आवासीय भू उपयोग रखा गया है। जबकि, शेष भूमि रीक्रिएशनल, पब्लिक और सेमी पब्लिक भू-उपयोग है।