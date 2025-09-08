Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में यहां बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़कें, JDA की ‘लैंड पूलिंग योजना’ से विकास को लगेंगे पंख

Rajasthan News: भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं टोंक रोड की तरफ 200 और 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 08, 2025

फोटो: पत्रिका

Land Pooling Scheme Jaipur: राजधानी के शिवदासपुरा क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए JDA ने प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। मौके पर सड़कों के डिमार्केशन का काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में सड़कें बनने लगेंगी। यह योजना क्षेत्र के 163.5 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी।

दरअसल इस योजना में जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। जेडीए यहां सुविधाएं विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। भूमि मालिकों की सहमति से उनकी जमीन को एकत्र कर विकसित किया जाएगा। इसके बदले उन्हें विकसित भूखंड वापस करने का प्रावधान किया गया है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं टोंक रोड की तरफ 200 और 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।

ये भी दिखेगा यहां

  • छह करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट्स और 20 लाख रुपए साइनेज बोर्ड लगाने पर खर्च किए जाएंगे।
  • ट्रीटेड वाटर सप्लाई लाइन भी करीब 14 किमी के क्षेत्र में बिछाई जाएगी।
  • दो एसटीपी और एक वाटर रिचार्ज सिस्टम भी योजना में विकसित किया जाएगा।

60% की मिली स्वीकृति

60 फीसदी भूमि मालिकों ने योजना के लिए अपनी सहमति दे दी है। योजना के तहत क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

ये होगा फायदा: लैंड पूलिंग मॉडल से न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि भूमि विवादों और अधिग्रहण की जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा। गुजरात में जाकर जेडीए के एक दल ने इस मॉडल का परीक्षण भी किया था।

ये भी है इस प्लान में

स्कीम का अधिकतर उपयोग भूमि के मास्टरप्लान में आवासीय भू उपयोग रखा गया है। जबकि, शेष भूमि रीक्रिएशनल, पब्लिक और सेमी पब्लिक भू-उपयोग है।

Published on:

08 Sept 2025 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में यहां बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़कें, JDA की 'लैंड पूलिंग योजना' से विकास को लगेंगे पंख

