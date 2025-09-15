भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आधा, छोटे भू-खंडधारियों को बड़ी राहत

जयपुर. राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर में विभिन्न सेवाओं में जनता को दी जाने वाली छूट से जुड़ी अधिसूचना रविवार को जारी कर दी। इसमें शहरवासियों को बड़ी राहत दी गई है। इस बार गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ, मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वर्ग को आंशिकछूट देने का प्रावधान रखा है। इनमें बकाया लीज राशि पर ब्याज, भू-रूपांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, उप विभाजन, पुनर्गठन, पुनर्ग्रहण, निर्माण स्वीकृति के शुल्क में छूट दी गई है।