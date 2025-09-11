जयपुर में प्लेन की लैंडिंग अटकी… हवाईपट्टी छूकर फिर भरी उड़ान, 30 मिनट तक डर के साये में रहे 140 यात्री

वहीं, गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट 6E-2528 को मुंबई से 1 बजकर 40 मिनट पर उड़ान भरकर 3 बजकर 55 मिनट पर मदुराई पहुंचना था। लेकिन , तकनीकी खामी के चलते जयपुर के कई यात्री परेशान रहे। बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ गए थे। 3 घंटे से अधिक होने पर भी फ्लाइड ने उड़ान नहीं भरी।