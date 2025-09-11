जयपुर में प्लेन की लैंडिंग अटकी… हवाईपट्टी छूकर फिर भरी उड़ान, 30 मिनट तक डर के साये में रहे 140 यात्री

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-2870 की लैंडिंग के दौरान पायलट को अचानक गो-अराउंड (दोबारा टेक-ऑफ) करना पड़ा। इस घटना से विमान में सवार यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन पायलट की सतर्कता के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और विमान बाद में सुरक्षित उतर गया।
लगभग 30 मिनट तक फ्लाइट जयपुर एयर स्पेस में ही घूमती रही। इस दौरान फ्लाइट में मौजूद करीब 140 पैसेंजर की जान सांसत में रही।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-2870 गुरुवार सुबह 8:05 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। पायलट ने 8:08 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन हवाई पट्टी पर टचडाउन के कुछ सेकंड बाद लैंडिंग सफल नहीं होने पर पायलट ने विमान को दोबारा उड़ान भर ली। इसके बाद सुबह 8:35 बजे पायलट ने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की और 8:40 बजे विमान सुरक्षित रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर उतर गया।
वहीं, गुरुवार को इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट 6E-2528 को मुंबई से 1 बजकर 40 मिनट पर उड़ान भरकर 3 बजकर 55 मिनट पर मदुराई पहुंचना था। लेकिन , तकनीकी खामी के चलते जयपुर के कई यात्री परेशान रहे। बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ गए थे। 3 घंटे से अधिक होने पर भी फ्लाइड ने उड़ान नहीं भरी।