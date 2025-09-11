राजस्थान विधानसभा में स्पाई कैमरा विवाद: क्या राजे गुट की हो रही है निगरानी? जानें जूली के दावों की सच्चाई

टीकाराम जूली ने दावा किया कि विधानसभा में लगाए गए नए कैमरे सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस और वसुंधरा राजे गुट के विधायकों की निगरानी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब वसुंधरा राजे सदन में आई थीं, तो यह तक देखा गया कि कौन-कौन विधायक उनसे मिलने गया। जूली ने इसे लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए कहा कि हिडन कैमरों से जासूसी हो रही है। उन्होंने विधानसभा की संयुक्त समिति गठित कर इसकी जांच की मांग की।