चूरू

Monsoon Withdrawal: राजस्थान के इस जिले में खूब हुई बारिश, टूटा पिछली साल का रिकॉर्ड; बढ़ा भूजल स्तर

Monsoon Withdrawal 2025: चूरू में सर्दी में न्यूनतम 0 और गर्मी में अधिकतम 50 डिग्री तापमान बनाने वाले चूरू में इस वर्षा ऋतु में बारिश का भी नया कीर्तिमान बन गया।

चूरू

Nirmal Pareek

Sep 11, 2025

rain in churu
फोटो- मेटा AI

Monsoon Withdrawal 2025: चूरू में सर्दी में न्यूनतम 0 और गर्मी में अधिकतम 50 डिग्री तापमान बनाने वाले चूरू में इस वर्षा ऋतु में बारिश का भी नया कीर्तिमान बन गया। हालांकि बारिश पिछली बार भी कम नहीं रही और रिकार्ड बरसात हुई। इस बार पिछली बार बना कीर्तिमान फिर टूट गया जिसके क्रम में सुजानगढ़ में सर्वाधिक बारिश हुई तो वर्षा में चूरू दूसरे स्थान पर रहा।

पिछली बार हुई बारिश से दलहन का रिकार्ड उत्पादन हुआ लेकिन इस बार लगातार हुई बारिश और कीट के प्रकोप से दलहन के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है। फिर अब मौसम थोड़ा खुला है जिससे खेती को थोड़ी राहत मिली है।

सुजानगढ़ में 847 मिमी. बारिश

चूरू जिले की नागौर सीमावर्ती तहसील सुजानगढ़ में बारिश ने नया कीर्तिमान बनाया और पिछले वर्ष की तुलना में दो गुनी बारिश हुई। सुजानगढ़ में वर्ष 2023 में कुल 505 मिमी. बारिश हुई थी लेकिन वर्ष 2024 में जिले में व्यापक बारिश होने के बाद भी 23 की तुलना में वर्षभर में कुल 495 मिमी़. बारिश हुई थी। इस बार इस क्षेत्र में पिछले दो वर्षों का रिकार्ड सितंबर माह आते आते ही ध्वस्त हो गया और वर्ष 2025 में अब तक यहां 847 मिमी. बारिश हो चुकी है। जबकि अभी मानसून सक्रिय है जिससे इस क्षेत्र का भूजल स्तर में काफी वृद्धि हुई है।

यहां देखें वीडियो-


बारिश का बढ़ता रहा ग्राफ

वर्ष 2023 में वर्षभर में जिले में कुल 4619 मिमी बारिश हुई जिसके मुकाबले वर्ष 2024 में सालभर में करीब एक हजार मीमी. ज्यादा बारिश हुई। पिछले वर्ष मानसून सत्र सहित कुल 5645 मिमीं बारिश हुई। इस बार जनवरी से सितंबर तक जिले में 5931 मीमी. बारिश हो चुकी है।

दो साल से बढ़ी बारिश

मौसम के जानकार कहते है कि मरुस्थलीय जिले चूरू के ऋतु चक्र और आबोहवा बदलाव आ रहा है जिसके क्रम में चूरू में पिछले दो सालों में बारिश की गतिविधियों में उछाल आया है। चूरू में वर्ष 2023 में कुल 494 मीमी. बारिश हुई थी। जिसके मुकाबले वर्ष रिकार्ड 675 मिमी. बारिश हुई और इस बार सितंबर माह की शुरुआत में 717 मिमी. पानी बरस चुका है।

Published on:

11 Sept 2025 03:31 pm

Monsoon Withdrawal: राजस्थान के इस जिले में खूब हुई बारिश, टूटा पिछली साल का रिकॉर्ड; बढ़ा भूजल स्तर

