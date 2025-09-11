Monsoon Withdrawal: राजस्थान के इस जिले में खूब हुई बारिश, टूटा पिछली साल का रिकॉर्ड; बढ़ा भूजल स्तर

चूरू जिले की नागौर सीमावर्ती तहसील सुजानगढ़ में बारिश ने नया कीर्तिमान बनाया और पिछले वर्ष की तुलना में दो गुनी बारिश हुई। सुजानगढ़ में वर्ष 2023 में कुल 505 मिमी. बारिश हुई थी लेकिन वर्ष 2024 में जिले में व्यापक बारिश होने के बाद भी 23 की तुलना में वर्षभर में कुल 495 मिमी़. बारिश हुई थी। इस बार इस क्षेत्र में पिछले दो वर्षों का रिकार्ड सितंबर माह आते आते ही ध्वस्त हो गया और वर्ष 2025 में अब तक यहां 847 मिमी. बारिश हो चुकी है। जबकि अभी मानसून सक्रिय है जिससे इस क्षेत्र का भूजल स्तर में काफी वृद्धि हुई है।