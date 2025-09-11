Rajasthan: क्या सचिन पायलट होंगे अगले CM? गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया रोचक जवाब, RSS पर भी निशाना

डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को धमकाकर बैठा दिया जाता है। विपक्ष के लिए अलग कानून, पक्ष के लिए अलग। अध्यक्ष एकतरफा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने विधानसभा में कैमरे लगाकर विपक्ष की जासूसी का आरोप लगाया। निकाय और पंचायत चुनाव न कराने पर भी सरकार को कोसा। 5 साल से चुनाव कराने का संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। जनता आक्रोशित है, इनको मंत्री-मुख्यमंत्री नहीं मान रही।