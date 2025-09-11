SOG Action: झारखंड से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाने वाली राजस्थान की शिक्षिका गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने लिया ये एक्शन

एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि करौली के हिण्डौन सिटी स्थित तिगरिया निवासी बर्खास्त शिक्षिका हेमलता गुर्जर (31) को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में सरकार ने खेल कोटे में 2 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें तायक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद (झारखंड) के फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से शिक्षकों के नौकरी पर लगने की एसओजी को सूचना मिली थी।