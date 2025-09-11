Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

SOG Action: झारखंड से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाने वाली राजस्थान की शिक्षिका गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने लिया ये एक्शन

Rajasthan News: फर्जी ई-मेल सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कई अभ्यर्थियों के तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना भी सामने आया। तीसरा मामला फर्जीवाड़े के साथ आईटी एक्ट में भी दर्ज किया गया।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 11, 2025

बर्खास्त शिक्षिका हेमलता गुर्जर (फोटो: पत्रिका)

SOG Arrested Female Teacher From Fake Sports Certificate: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जी खेल प्रमाण पत्र से शिक्षिका बनी महिला को बुधवार को गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद आरोपी महिला को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया था।

एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि करौली के हिण्डौन सिटी स्थित तिगरिया निवासी बर्खास्त शिक्षिका हेमलता गुर्जर (31) को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में सरकार ने खेल कोटे में 2 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें तायक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद (झारखंड) के फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से शिक्षकों के नौकरी पर लगने की एसओजी को सूचना मिली थी।

इस पर गत वर्ष उक्त परीक्षा के संबंध में तीन मुकदमे दर्ज किए गए। अनुसंधान में सामने आया कि तायक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद की फर्जी ई-मेल आईडी तैयार कर शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्रारंभिक की नियुक्ति शाखा की ई-मेल आईडी पर फर्जी सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई।

फर्जी ई-मेल सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कई अभ्यर्थियों के तृतीय श्रेणी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना भी सामने आया। तीसरा मामला फर्जीवाड़े के साथ आईटी एक्ट में भी दर्ज किया गया।

हेमलता ने खेल खेला नहीं और नौकरी के लिए कर दिया खेल

वी.के. सिंह ने बताया कि आरोपी हेमलता गुर्जर ने राजस्थान तायक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जगरवाल से मिलकर बिना तायक्वांडो खेल ही फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा लिया।

आरोपी ने थर्ड भगवान महावीर ऑपन नेशनल तायक्वांडो चैम्पियनशिप 2017 की ताईशीट में काट छांट कर अपना नाम जुड़वाया था। बाद में दलाल हितेश भादु के जरिए फर्जी तरीके से खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया था।

उक्त मामले में फर्जी ई-मेल भेजने वाले बिमलेन्दु कुमार झा व पैसों का लेन-देन करने वाले दलाल कमल सिंह व हितेश भादु, महासचिव दिनेश जगरवाल और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट से नौकरी प्राप्त करने वाले मनोज कुमार गुर्जर व हेमलता के पति प्रद्युमन गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

Updated on:

11 Sept 2025 10:02 am

Published on:

11 Sept 2025 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SOG Action: झारखंड से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाने वाली राजस्थान की शिक्षिका गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने लिया ये एक्शन

