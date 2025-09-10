Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…

Pihu Cancer Story Rajasthan: आईसीयू को सजाया गया, केक लाया गया और पीहू ने मुस्कुराते हुए उसे काटा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।

उदयपुर

Jayant Sharma

Sep 10, 2025

Photo - Patrika

Pihu Last Birthday In ICU: कहते हैं हिम्मत और जिंदादिली सबसे बड़ी ताकत होती है। जालोर जिले के पाचनवा गांव की बेटी प्रियंका कुंवर उर्फ पीहू ने यह साबित कर दिया। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखी। महज 27 साल की उम्र में पीहू ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपनी जिंदादिली की मिसाल देकर हर किसी की आंखें नम कर गई।

ये भी पढ़ें

दोस्ती करने से मना किया तो सनकी आशिक ने AI से अश्लील वीडियो बनाकर पति को भेजा, वायरल कर दिया… केस दर्ज
उदयपुर
image

आईसीयू में पूरी हुई आखिरी इच्छा

इलाज के दौरान उदयपुर के एक निजी अस्पताल में जब डॉक्टरों ने परिवार को पीहू की गंभीर स्थिति के बारे में बताया, तो परिजन टूट गए। लेकिन पीहू ने सभी को चौंकाते हुए मुस्कुराकर कहा.. कि पापा मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं।, परिवार ने उनकी यह प्यारी इच्छा पूरी की। आईसीयू को सजाया गया, केक लाया गया और पीहू ने मुस्कुराते हुए उसे काटा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।

पढ़ाई और करियर में भी रही अव्वल

17 फरवरी 1998 को जन्मी प्रियंका कुंवर बचपन से ही तेज.तर्रार और जिम्मेदार थीं। उन्होंने कर्नाटक के हुबली से बीबीए की पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास की। 26 जनवरी 2023 को उनका विवाह लक्ष्यराज सिंह भाटवास से हुआ। शादी के कुछ ही समय बाद पैरों में दर्द की समस्या हुई, जिसे शुरुआत में सामान्य समझा गयाए, लेकिन बाद में जांच में स्पाइन में गांठ और कैंसर की पुष्टि हुई।

लंबा इलाज और तीन बड़े ऑपरेशन

मार्च 2023 से पीहू ने कैंसर से जंग शुरू की। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में करीब एक साल तक रेडिएशन और कीमोथेरेपी हुई। इसके बाद अपोलो अस्पताल में ब्रेन रेडिएशन और स्पाइन के तीन बड़े ऑपरेशन भी किए गए। हर मुश्किल दौर में पीहू ने न केवल हिम्मत दिखाई, बल्कि अपने परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भी साहस दिया। उसके बाद राजस्थान के भी कई अस्पतालों में इलाज चला। लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें

दूसरे लड़के से बात करने की सजा देने के लिए खेतों में ले गया प्रेमी, मुंह में घास ठूंसी और फिर…
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 07:36 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.