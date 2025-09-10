पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…

इलाज के दौरान उदयपुर के एक निजी अस्पताल में जब डॉक्टरों ने परिवार को पीहू की गंभीर स्थिति के बारे में बताया, तो परिजन टूट गए। लेकिन पीहू ने सभी को चौंकाते हुए मुस्कुराकर कहा.. कि पापा मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं।, परिवार ने उनकी यह प्यारी इच्छा पूरी की। आईसीयू को सजाया गया, केक लाया गया और पीहू ने मुस्कुराते हुए उसे काटा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।