पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…

Pihu Last Birthday In ICU: कहते हैं हिम्मत और जिंदादिली सबसे बड़ी ताकत होती है। जालोर जिले के पाचनवा गांव की बेटी प्रियंका कुंवर उर्फ पीहू ने यह साबित कर दिया। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखी। महज 27 साल की उम्र में पीहू ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपनी जिंदादिली की मिसाल देकर हर किसी की आंखें नम कर गई।
इलाज के दौरान उदयपुर के एक निजी अस्पताल में जब डॉक्टरों ने परिवार को पीहू की गंभीर स्थिति के बारे में बताया, तो परिजन टूट गए। लेकिन पीहू ने सभी को चौंकाते हुए मुस्कुराकर कहा.. कि पापा मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं।, परिवार ने उनकी यह प्यारी इच्छा पूरी की। आईसीयू को सजाया गया, केक लाया गया और पीहू ने मुस्कुराते हुए उसे काटा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
17 फरवरी 1998 को जन्मी प्रियंका कुंवर बचपन से ही तेज.तर्रार और जिम्मेदार थीं। उन्होंने कर्नाटक के हुबली से बीबीए की पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास की। 26 जनवरी 2023 को उनका विवाह लक्ष्यराज सिंह भाटवास से हुआ। शादी के कुछ ही समय बाद पैरों में दर्द की समस्या हुई, जिसे शुरुआत में सामान्य समझा गयाए, लेकिन बाद में जांच में स्पाइन में गांठ और कैंसर की पुष्टि हुई।
मार्च 2023 से पीहू ने कैंसर से जंग शुरू की। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में करीब एक साल तक रेडिएशन और कीमोथेरेपी हुई। इसके बाद अपोलो अस्पताल में ब्रेन रेडिएशन और स्पाइन के तीन बड़े ऑपरेशन भी किए गए। हर मुश्किल दौर में पीहू ने न केवल हिम्मत दिखाई, बल्कि अपने परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भी साहस दिया। उसके बाद राजस्थान के भी कई अस्पतालों में इलाज चला। लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो सका।