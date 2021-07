'ट्रेजडी किंग' के निधन से राजस्थान में भी शोक की लहर, मिश्र-गहलोत ने प्रकट की संवेदना

जयपुर।

बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के निधन की खबर से राजस्थान के प्रशंसकों के बीच भी शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश की प्रमुख शख्सियतों के अलावा उनके चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से इस दिवंगत दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दिलीप कुमार के निधन को देश और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट करते हुए अपने शोक सन्देश लिखा, 'महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन का समाचार दुःखद है। उन्होंने फ़िल्म जगत पर अमिट पहचान छोड़ी है और हिंदी फिल्म जगत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, मेरी संवेदना उनके परिजन, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है।'

वहीँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुःख जताते हुए ट्वीट श्रद्धांजलि में लिखा, 'वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस क्षति को सहने की शक्ति मिले। उनका निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है और फिल्मों में उनके समृद्ध योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

