जयपुर में 1 किलो नींबू की कीमत 200 रुपए से अधिक, गली-मोहल्लों में और महंगा, 15 दिन बाद मिल सकती है राहत

मंडियों में पुदीना भी 30 से लेकर 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। सांगानेरी गेट मंडी में सब्जी विक्रेता ओमप्रकाश ने बताया कि मंडी में पोदीना 30-50 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि कॉलोनियों में यह और महंगा है। पुदीना आसपास के गांवों से ही आ रहा है।