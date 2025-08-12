Senior Citizen Pilgrimage: जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत लॉटरी अगले सप्ताह निकाली जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त तक 1,84,495 वरिष्ठजनों ने आवेदन किए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अगले सप्ताह जिला स्तर पर पात्र लोगों का चयन करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सुखद बनी रहे।