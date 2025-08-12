12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Lottery Draw: खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा लॉटरी की ति​थि तय, 1,84,495 वरिष्ठजनों ने किए आवेदन

Religious Travel: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा लॉटरी अगले सप्ताह, लाखों ने किया आवेदन। धर्मशालाओं में सुविधाओं का होगा विस्तार, तीर्थ यात्रियों को मिलेगा बेहतर अनुभव। राजस्थान में नई धर्मशालाओं का होगा निर्माण, बीओटी मॉडल पर दिया जोर।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 12, 2025

Senior Citizen Pilgrimage
ट्रेन के हर डिब्बे पर दिखेगी प्रदेश की धरोहर

Senior Citizen Pilgrimage: जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के तहत लॉटरी अगले सप्ताह निकाली जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10 अगस्त तक 1,84,495 वरिष्ठजनों ने आवेदन किए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अगले सप्ताह जिला स्तर पर पात्र लोगों का चयन करेगी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश और देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सुखद बनी रहे।

शासन सचिवालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में देवस्थान विभाग ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर करने का निर्णय लिया। मंत्री कुमावत ने बताया कि पुरानी धर्मशालाओं में सुविधाओं का विस्तार होगा और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अत्याधुनिक नई धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विभाग अपनी नीति में संशोधन करेगा। साथ ही, बीओटी (बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर) मॉडल के तहत नई धर्मशालाओं के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर आवास सुविधा मिले।

बैठक में धर्मशालाओं के किराए में वृद्धि और मंदिरों की मरम्मत के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के निर्देश दिए गए।

12 Aug 2025 10:02 pm

