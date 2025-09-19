जयपुर में लव जिहाद! अयान खान ने अमित बनकर युवती को फंसाया, कई महीनों तक किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

Rajasthan News: राजधानी में कथित तौर पर लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे शहर में हलचल मची हुई है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा से धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाया है। यह बिल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के पास अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।
इस मामले में अयान खान नामक एक युवक पर आरोप है कि उसने खुद को अमित शर्मा बताकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अयान खान को गिरफ्तार कर लिया है।
युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले अयान खान ने अमित शर्मा के नाम से उससे दोस्ती की थी। उसने शादी का वादा करके युवती का विश्वास जीता और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती को अयान की असली पहचान का पता चला कि वह अमित शर्मा नहीं, बल्कि अयान खान है और मुस्लिम समुदाय से है, तो उसने इसका विरोध किया।
इसके बाद अयान ने युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी और उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर अयान ने युवती को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी भी दी। युवती ने यह भी खुलासा किया कि अयान पहले से ही शादीशुदा है, और उसने यह छिपाया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। युवती के वकील भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि अयान खान के पास दो पहचान पत्र हैं, जिनमें से एक में उसका नाम अयान खान और दूसरे में अमित शर्मा दर्ज है। इसके अलावा, अयान के पास कई नकली दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनका उपयोग उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए किया। युवती ने पुलिस को अयान के गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और धमकियों की फोन रिकॉर्डिंग सहित कई सबूत सौंपे हैं। ये सभी इस मामले में अहम साक्ष्य हैं।
युवती ने अपनी आपबीती पुलिस कमिश्नर को सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद बुधवार देर रात चित्रकूट थाने में अयान खान के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अयान खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने युवती को भरोसा दिलाया कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषी को सख्त सजा दी जाएगी।
बताते चलें कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में लालच, धमकी या छल से धर्म परिवर्तन कराने और लव जिहाद जैसे मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया गया है।
भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अयान खान को कठोर सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो युवतियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं।