जयपुर में लव जिहाद! अयान खान ने अमित बनकर युवती को फंसाया, कई महीनों तक किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। युवती के वकील भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि अयान खान के पास दो पहचान पत्र हैं, जिनमें से एक में उसका नाम अयान खान और दूसरे में अमित शर्मा दर्ज है। इसके अलावा, अयान के पास कई नकली दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनका उपयोग उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए किया। युवती ने पुलिस को अयान के गाली-गलौज, दुर्व्यवहार और धमकियों की फोन रिकॉर्डिंग सहित कई सबूत सौंपे हैं। ये सभी इस मामले में अहम साक्ष्य हैं।