LPG Gas Shortage : ये क्या- गैस सिलेंडर से गैस नहीं, निकल रहा पानी ! जानें वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई?

राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो की वजह से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर से गैस के बजाय पानी की धार निकल रही है। हालांकि, 'पत्रिका' या कोई भी आधिकारिक संस्थान इस वीडियो की सत्यता या इसके समय की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने उपभोक्ताओं के बीच डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है।
वीडियो में दिख रहा दृश्य वाकई चौंकाने वाला है, जिसमें लोग सिलेंडर को उल्टा करके उसमें से पानी निकलता दिखा रहे हैं।
पुष्टि का अभाव: आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी भी गैस एजेंसी या तेल कंपनी (IOCL, BPCL, HPCL) ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है।
पुरानी शिकायतें: हालांकि पानी निकलने का मामला नया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जयपुर के कई इलाकों से सिलेंडर में नियत मात्रा से कम गैस (Underweight Cylinders) मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
निर्मल चौधरी ने वीडियो शेयर करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने पोस्ट में लिखा:
"भाजपा राज में अब ‘विकास की गंगा’ गैस सिलेंडर में से भी बहने लगी है। जयपुर में गैस सिलेंडर भरवा रहे लोगों को 2 दिन बाद उसमें से गैस की जगह पानी मिलना अत्यंत शर्मनाक एवं चिंताजनक है। भाजपा के ‘सुशासन’ में आम जनता को इस तरह लूटना आख़िर कब बंद होगा?"
चौधरी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि यह साफ हो सके कि क्या यह किसी एजेंसी की स्तर पर हो रही मिलावट है या महज एक तकनीकी खराबी।
पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों की वजह से देश में एलपीजी की किल्लत की खबरें उड़ रही हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन इस तरह के वीडियो पैनिक (घबराहट) को बढ़ावा दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि किल्लत की खबरों के बीच मिलावटखोर सक्रिय हो सकते हैं, जिसकी सावधानी बरतना जरूरी है।
यदि आप भी एलपीजी उपभोक्ता हैं, तो हॉकर या एजेंसी से सिलेंडर लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
वजन की जांच: हमेशा हॉकर से कहें कि वह आपके सामने 'स्प्रिंग बैलेंस' (वजन कांटे) पर सिलेंडर का वजन तौले। भरे हुए घरेलू सिलेंडर का कुल वजन (खाली सिलेंडर का वजन + 14.2 किलो गैस) उस पर लिखा होता है।
सील चेक करें: सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की 'प्रेशर सील' और 'होलोग्राम' पूरी तरह सुरक्षित है। यदि सील के साथ छेड़छाड़ दिखे, तो सिलेंडर न लें।
लीकेज टेस्ट: डिलीवरी के समय पानी की बूंदें वाल्व पर डालकर चेक करें कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही।
प्री-डिलीवरी चेक: सिलेंडर को थोड़ा हिलाकर देखें, यदि उसमें अत्यधिक तरल (पानी जैसा) हिलने की आवाज आए जो सामान्य से अलग हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।
आधिकारिक ऐप का उपयोग: हमेशा आधिकारिक ऐप या नंबर से ही बुकिंग करें और रसीद जरूर लें।
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