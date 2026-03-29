LPG Gas Shortage : ये क्या- गैस सिलेंडर से गैस नहीं, निकल रहा पानी ! जानें वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई?

वजन की जांच: हमेशा हॉकर से कहें कि वह आपके सामने 'स्प्रिंग बैलेंस' (वजन कांटे) पर सिलेंडर का वजन तौले। भरे हुए घरेलू सिलेंडर का कुल वजन (खाली सिलेंडर का वजन + 14.2 किलो गैस) उस पर लिखा होता है।



सील चेक करें: सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की 'प्रेशर सील' और 'होलोग्राम' पूरी तरह सुरक्षित है। यदि सील के साथ छेड़छाड़ दिखे, तो सिलेंडर न लें।



लीकेज टेस्ट: डिलीवरी के समय पानी की बूंदें वाल्व पर डालकर चेक करें कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही।



प्री-डिलीवरी चेक: सिलेंडर को थोड़ा हिलाकर देखें, यदि उसमें अत्यधिक तरल (पानी जैसा) हिलने की आवाज आए जो सामान्य से अलग हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।



आधिकारिक ऐप का उपयोग: हमेशा आधिकारिक ऐप या नंबर से ही बुकिंग करें और रसीद जरूर लें।