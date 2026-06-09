Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा के सपोर्ट में उतरे मदन दिलावर, बोले- ‘फिर तो मैं भी ईमानदार नहीं’

जयपुर। राजस्थान राज्य बीज निगम में कथित रिश्वत और नकली बीज प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष सरकार और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा को घेरे हुए है। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से पहली बार खुलकर कृषि मंत्री के समर्थन में आवाज उठी है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने डॉ किरोड़ी लाल मीणा का बचाव करते हुए उनकी ईमानदारी की जोरदार पैरवी की।