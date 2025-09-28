Rajasthan: ‘कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है’, मेवाराम जैन की वापसी पर बोले मदन राठौड़; सोनम वांगचुक पर क्या कहा?

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर राठौड़ ने कहा कि पार्टी का संगठन नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर से प्रस्ताव लेकर सूची तैयार की जाती है, जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक प्रदेश की सूचियां जारी हो रही हैं। बहुत जल्द राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। हमारी टीम पहले से ही सक्रियता से काम कर रही है।