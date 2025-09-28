Rajasthan: भरतपुर में प्रार्थना सभा या धर्मांतरण का खेल? बजरंग दल के लोग पहुंचे तो भागा आयोजक; जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आयोजक के भागने की बात सामने आई। सेवर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या वाकई में धर्मांतरण की कोई गतिविधि चल रही थी।