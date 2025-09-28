Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी, ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

Rajasthan News: झुंझुनूं जिले में एक कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है।

2 min read

झुंझुनू

image

Nirmal Pareek

Sep 28, 2025

Minister Jhabar Singh Kharra

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: झुंझुनूं जिले में एक कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा। उसी वक्त हम एक राज्य-एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।

मंत्री खर्रा शनिवार को पातुसरी गांव में 1965 के भारत-पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले लांस नायक रामकरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस के खून में रची-बसी है। इसलिए उन्हें बार-बार यह बात याद आती है। वर्तमान में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता के बीच असर पैदा नहीं कर पाएगा। जनता जानती है कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को किस स्थिति में पहुंचाया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।

झालावाड़ हादसे पर जताई चिंता

झालावाड़ में विद्यालय भवन हादसे पर मंत्री ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति जनक हादसा था, लेकिन इसमें विद्यालय प्रशासन की लापरवाही भी रही। यदि समय पर छत पर जमा मिट्टी, उगे पेड़ या मलबा हटाया जाता और कमजोर दीवारों पर ध्यान दिया जाता तो यह दर्दनाक घटना नहीं होती।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हादसे के बाद सभी सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अन्य विभागीय भवनों की भी जांच व मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।

प्रतिमा का किया अनावरण

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहीद लांस नायक रामकरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में विधायक राजेंद्र भांबू, सैनिक कल्याण बोर्ड चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, पूर्व सैनिक, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। समारोह में चार वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में मंत्री खर्रा ने कहा कि पातुसरी की यह वीर धरा हमेशा देशभक्ति और बलिदान की मिसाल रही है। यहां न केवल लांस नायक रामकरण सिंह बल्कि तीन अन्य जवानों ने भी अलग-अलग युद्धों में शहादत दी है। शहीदों की स्मृति को जीवित रखना ही नहीं बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लांस नायक रामकरण सिंह को उनकी वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा गया था।

