राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी, ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

समारोह में मंत्री खर्रा ने कहा कि पातुसरी की यह वीर धरा हमेशा देशभक्ति और बलिदान की मिसाल रही है। यहां न केवल लांस नायक रामकरण सिंह बल्कि तीन अन्य जवानों ने भी अलग-अलग युद्धों में शहादत दी है। शहीदों की स्मृति को जीवित रखना ही नहीं बल्कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लांस नायक रामकरण सिंह को उनकी वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा गया था।