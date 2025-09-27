Rajasthan Crime: शराब पार्टी के बाद कार से कुचलकर चचेरे भाई की हत्या, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज आया सामने

देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ा कि कार चला रहे प्रदीप ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। उसने विजय को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर कार उस पर चढ़ा दी। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि विजय कार के नीचे फंस गया, लेकिन आरोपी ने कार नहीं रोकी और उसे करीब 150 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे विजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।