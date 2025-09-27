Rajasthan Crime: शराब पार्टी के बाद कार से कुचलकर चचेरे भाई की हत्या, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज आया सामने

झुंझुनूं। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जीणी गांव में मामूली विवाद के बाद एक युवक की कार से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
इस खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को कार के नीचे करीब 150 मीटर तक घिसटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है।
शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे विजय पुत्र सुरेश कुमार (35) अपने चचेरे भाई प्रदीप पुत्र इन्द्र सिंह और गांव के ही मानसिंह पुत्र पोलाराम के साथ निकला था। तीनों ने जीणी स्थित पेट्रोल पंप के पास बैठकर शराब पार्टी की, लेकिन देर रात करीब 11:15 बजे घर लौटते समय किसी बात पर उनमें मामूली कहासुनी हो गई।
देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ा कि कार चला रहे प्रदीप ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। उसने विजय को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर कार उस पर चढ़ा दी। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि विजय कार के नीचे फंस गया, लेकिन आरोपी ने कार नहीं रोकी और उसे करीब 150 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे विजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक विजय के 5 साल की बेटी व करीब 11 माह का एक बेटा है। विजय घर में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।