जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 480 सिलेंडर और 6 पिकअप जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए गैस सिलेंडर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी (जयपुर प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण ने बुधवार को ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई की। अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क पर एक साथ तीन स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें और 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए। तीनों टीमों ने मिलकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पहली कार्रवाई सुबह 4:30 बजे प्रताप नगर सेक्टर 16-17 की पुलिया के पास की गई। यहां टीम 'ए' ने 107 सिलेंडर, एक पिकअप, चार रिफिलिंग मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रजिस्टर और एक पेटीएम मशीन जब्त की तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
दूसरी कार्रवाई में टीम 'बी' ने सांगानेर के कृष्णा विहार और श्रीराम की नांगल क्षेत्र में दबिश दी। यहां से 77 सिलेंडर, एक पिकअप वाहन, एक मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया।
तीसरी कार्रवाई टीम 'सी' ने एयरपोर्ट की दीवार के पास और गंगानिवारा मैरिज गार्डन क्षेत्र में की। यहां से 296 सिलेंडर, चार पिकअप वाहन, एक रिफिलिंग मशीन और तीन इलेक्ट्रॉनिक कांटे मिले और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कार्रवाई के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया, जगतपुरा की गाड़ियां भी मौके पर मिलीं। इससे गैस एजेंसी की संभावित संलिप्तता की जांच शुरू की गई है। अवैध रिफिलिंग नेटवर्क के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बताया कि ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों के खुले भंडारण से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने हेतु सख्त अभियान चलाया जा रहा है।
