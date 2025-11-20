Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 480 सिलेंडर और 6 पिकअप जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया, जगतपुरा की गाड़ियां भी मौके पर मिलीं। इससे गैस एजेंसी की संभावित संलिप्तता की जांच शुरू की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

illegal gas refilling

पकड़े गए गैस सिलेंडर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी (जयपुर प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण ने बुधवार को ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई की। अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क पर एक साथ तीन स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें और 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए। तीनों टीमों ने मिलकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पहली कार्रवाई सुबह 4:30 बजे प्रताप नगर सेक्टर 16-17 की पुलिया के पास की गई। यहां टीम 'ए' ने 107 सिलेंडर, एक पिकअप, चार रिफिलिंग मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रजिस्टर और एक पेटीएम मशीन जब्त की तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

सांगानेर में भी हुई कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई में टीम 'बी' ने सांगानेर के कृष्णा विहार और श्रीराम की नांगल क्षेत्र में दबिश दी। यहां से 77 सिलेंडर, एक पिकअप वाहन, एक मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया।

एयरपोर्ट के पास भी हुआ एक्शन

तीसरी कार्रवाई टीम 'सी' ने एयरपोर्ट की दीवार के पास और गंगानिवारा मैरिज गार्डन क्षेत्र में की। यहां से 296 सिलेंडर, चार पिकअप वाहन, एक रिफिलिंग मशीन और तीन इलेक्ट्रॉनिक कांटे मिले और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इन धाराओं में हुआ कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया, जगतपुरा की गाड़ियां भी मौके पर मिलीं। इससे गैस एजेंसी की संभावित संलिप्तता की जांच शुरू की गई है। अवैध रिफिलिंग नेटवर्क के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

बड़े हादसों की आशंका

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बताया कि ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों के खुले भंडारण से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने हेतु सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर लगी मुहर, ऊर्जा क्षेत्र में सौगातों की बौछार
जयपुर
Rajasthan Cabinet meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 480 सिलेंडर और 6 पिकअप जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anmol Bishnoi: लॉरेंस विश्नोई का गैंगस्टर भाई अनमोल विश्नोई लाया गया भारत, राजस्थान में दर्ज हैं 21 मुकदमे

Anmol Bishnoi
जयपुर

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का राजस्थान से कनेक्शन: जुर्म की दुनिया में कैसे बढ़ा लॉरेंस के भाई का कद, पढ़ें पूरी क्राइम कुंडली

Anmol Bishnoi Rajasthan connection
Patrika Special News

23–26 हफ्ते में जन्मे बच्चे अब स्वस्थ, परिवारों ने मनाया जज्बे का जश्न, फन एक्टिविटीज संग बच्चों ने मनाया उत्सव

जयपुर

Ghoomar Mahotsav: राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव का धमाकेदार आयोजन, जोधपुर-जयपुर ने मारी बाजी, 3.38 लाख का मिला पुरस्कार

Ghoomar Mahotsav
जयपुर

भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर लगी मुहर, ऊर्जा क्षेत्र में सौगातों की बौछार

Rajasthan Cabinet meeting
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.