जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, 480 सिलेंडर और 6 पिकअप जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी (जयपुर प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण ने बुधवार को ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई की। अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क पर एक साथ तीन स्थानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें और 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए। तीनों टीमों ने मिलकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।