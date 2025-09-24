Rajasthan: बेरोजगारी भत्ता योजना में मिली बड़ी गड़बड़ियां, सिर्फ 7 जिलों में खर्च हो गया 53% पैसा, ऑडिट रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

ऑडिट में पाया गया कि योजना के 41% लाभार्थी 21 से 25 वर्ष के हैं जबकि इस उम्र के युवाओं को अभी हायर एजुकेशन में होना चाहिए। इस पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट ने कहा कि बिना उचित जांच के इस उम्र के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना गलत है।