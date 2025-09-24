Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: बेरोजगारी भत्ता योजना में मिली बड़ी गड़बड़ियां, सिर्फ 7 जिलों में खर्च हो गया 53% पैसा, ऑडिट रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

ऑडिट में पाया गया कि योजना के 41% लाभार्थी 21 से 25 वर्ष के हैं जबकि इस उम्र के युवाओं को अभी हायर एजुकेशन में होना चाहिए।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। यह खुलासा TOI की रिपोर्ट के अनुसार महालेखाकार द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है।

योजना की शुरुआत जून 2019 में हुई थी और अब तक इसमें 3210 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन रिपोर्ट बताती है कि यह पैसा अयोग्य और गलत लाभार्थियों तक भी पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नंबर वन स्कूल के प्रिंसिपल का 500KM दूर ट्रांसफर, जिन पर भड़के थे शिक्षा मंत्री उन पर ‘मेहरबानी’; अजीबो-गरीब तबादला नीति से सभी हैरान
जयपुर
Madan-Dilawar-6

21 से 25 वर्ष के युवाओं ने उठाया लाभ

ऑडिट में पाया गया कि योजना के 41% लाभार्थी 21 से 25 वर्ष के हैं जबकि इस उम्र के युवाओं को अभी हायर एजुकेशन में होना चाहिए। इस पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट ने कहा कि बिना उचित जांच के इस उम्र के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना गलत है।

बिना डॉक्यूमेंट के मिल गया भत्ता

कई लाभार्थियों को बिना जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड किए ही पैसा दे दिया गया।

कई जगह गलत शैक्षणिक योग्यता दर्ज की गई।

कुछ प्रोफेशनल डिग्री धारकों को भी भत्ता मिला जो स्कीम के नियमों के खिलाफ है।

कुछ लाभार्थियों को 2 साल की पूरी अवधि तक भत्ता नहीं मिला।

ऑडिट रिपोर्ट में यह भी आया सामने

कुल खर्च का 53% पैसा सिर्फ 7 जिलों में खर्च हुआ।

19 जिलों में 42% और बाकी 7 जिलों में केवल 5% राशि खर्च की गई।

योजना की प्रचार-प्रसार भी ठीक से नहीं किया गया जिससे कई जरूरतमंद युवा इससे वंचित रह गए।

पूरे साल हुआ आवेदन

योजना के तहत हर साल 1 अप्रैल से 30 जून तक ही आवेदन लेना तय था लेकिन आवेदन पूरे साल लिए गए जिससे फर्जी और अपात्र लोगों को भी फायदा मिला। कुछ मामलों में लाभ रोकने का कारण भी विभागीय पोर्टल पर मौजूद नहीं था।

हर महीने मिलती है ये राशि

लड़कियों, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन को 4500 रुपए प्रतिमाह

लड़कों को 4000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

वर्तमान में करीब 1.9 लाख युवा हर महीने इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: राजस्थान में 3,848 सरपंच बनेंगे प्रशासक, पंचायतों का बढ़ेगा कार्यकाल; वार्ड पंचों की भी लगी लॉटरी
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 03:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: बेरोजगारी भत्ता योजना में मिली बड़ी गड़बड़ियां, सिर्फ 7 जिलों में खर्च हो गया 53% पैसा, ऑडिट रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.