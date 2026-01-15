15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मकरा विलक्कू महोत्सव: भगवान अयप्पा के मंदिरों में दक्षिण भारत की संस्कृति हुई साकार

मंदिरों में सजी दीपमालाएं, शाम को आरती के बाद भजनों की प्रस्तुतियां

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Abdul Bari

Jan 15, 2026

जयपुर. केरल की सबरीमला मंदिर की तर्ज पर राजधानी के अयप्पा मंदिरों में मकर संक्रांति के मौके पर बुधवार को दक्षिण भारत की संस्कृति मकरा विलक्कू महोत्सव के तहत साकार हो उठी। सुबह पल्लिउणरत्त के बाद अष्टाद्रव्य गणपति होमम हुआ। भगवान की जल, दूध,घी, शहद, नारियल पानी से अभिषेक हुआ। शाम को आरती के बाद भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर को 1008 दीपकों और दीपस्तंभम से सजाया।

—खातीपुरा स्थित मंदिर में दो दिवसीय मकरा विलक्कू महोत्सव समापन अष्ट द्रव्य महागणपति हवन साथ हुआ। दिनभर भगवान के विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक हुए। स्वामी शरणम् अय्यप्पा शरणम् के मंत्र की आवाज के साथ मंदिर परिसर गूंज उठी। शाम को फूलों की रंगोली के पुष्पालंकार एवं चुट्टु विलक्कु के साथ महाआरती हुई। 1008 दीपों से मंदिर के चारों ओर चुट्टविलक्कू जलाया। 108 दीपों की दीपास्थम्भम जलाया। शाम की महादीप अराधना के बाद अय्यप्पा भजना समिति के कलाकारों ने भरतनाट्यम, मोहिनियाट्टमं और कथक की प्रस्तुति दी।

—गोपालपुरा स्थित मंदिर में तीन दिवसीय 41वीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मकरा विलक्कू महोत्सव के तहत हरिनाम कीर्तन, अष्ट द्रव्य महागणपति हवन, आष्टाभिषेकम़ और भगवान अय्यप्पा के विभिन्न पदार्थों से अभिषेक किया गया। आरती के बाद भक्तों को अन्नकूट प्रसादी वितरण किया।

—खातीपुरा स्थित मंदिर में सबरीमला की तर्ज पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन धार्मिक विधि-विधान के अनुसार हुआ। संजय कृष्णन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों दक्षिण भारतीय विशेष रूप से जयपुर में रह रहे केरलवासियों ने व्रत रखकर भक्ति की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मकरा विलक्कू महोत्सव: भगवान अयप्पा के मंदिरों में दक्षिण भारत की संस्कृति हुई साकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: चीखें, सन्नाटा, मातम… परिजन कर रहे थे इंतजार मौत की खबर से सब सन्न, मां का एक ही सवाल बेटा कब आएगा?

jaipur sankrati accident
जयपुर

हर व्यक्ति का सम्मान करना और सबकी चिंता करना धर्म का मर्म—स्वामी रामभद्राचार्य

जयपुर

JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इतिहास, स्थापत्य और सत्ता के सांस्कृतिक आयामों पर चर्चा

Jaipur Literature Festival, Jaipur Literature Festival News, Jaipur Literature Festival Latest News, Jaipur Literature Festival Update News, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल न्यूज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेटेस्ट न्यूज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

JLF 2026: एआई से बदलेगी किताबों और पढ़ने की दुनिया, लेकिन इंसानी संवेदना रहेंगी जरूरी

Jaipur Literature Festival, Jaipur Literature Festival News, Jaipur Literature Festival Latest News, Jaipur Literature Festival Update News, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल न्यूज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेटेस्ट न्यूज, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

Army Day 2026: जयपुर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा- सेना हमारी ताकत, 2047 तक बनेगी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी

Indian Army Day, Army Day Parade 2026, Army Day Parade 2026 in Jaipur, Army Day Parade 2026 in Rajasthan, Defence Minister Rajnath Singh, Rajnath Singh in Jaipur, Jaipur News, Rajasthan News, भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे परेड 2026, आर्मी डे परेड २०२६ इन जयपुर, आर्मी डे परेड २०२६ इन राजस्थान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह इन जयपुर, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.