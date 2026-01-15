मकरा विलक्कू महोत्सव: भगवान अयप्पा के मंदिरों में दक्षिण भारत की संस्कृति हुई साकार

—खातीपुरा स्थित मंदिर में दो दिवसीय मकरा विलक्कू महोत्सव समापन अष्ट द्रव्य महागणपति हवन साथ हुआ। दिनभर भगवान के विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक हुए। स्वामी शरणम् अय्यप्पा शरणम् के मंत्र की आवाज के साथ मंदिर परिसर गूंज उठी। शाम को फूलों की रंगोली के पुष्पालंकार एवं चुट्टु विलक्कु के साथ महाआरती हुई। 1008 दीपों से मंदिर के चारों ओर चुट्टविलक्कू जलाया। 108 दीपों की दीपास्थम्भम जलाया। शाम की महादीप अराधना के बाद अय्यप्पा भजना समिति के कलाकारों ने भरतनाट्यम, मोहिनियाट्टमं और कथक की प्रस्तुति दी।