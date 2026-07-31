नकली दस्तावेज से सिम लेकर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्त में

चेन्नई. एस्प्लेनेड इलाके में नकली दस्तावेज दिखाकर सिम कार्ड खरीदने और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से दो सिमकार्ड बरामद किए गए। आरोपी बेंगलूरु के राजाजी नगर निवासी संजय वर्मा (53) लंबे समय से नकली ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज़ों के जरिए विभिन्न शहरों में सिम कार्ड खरीदकर धोखाधड़ी करता आ रहा था। बुधवार को फूल बाजार इलाके में एक मोबाइल कंपनी के मैनेजर वेट्रीवेल ने उसके दस्तावेज़ों पर शक होने पर पुलिस को सूचना दी।

तिरुचि, मदुरै, चेन्नई समेत कई जगहों पर ऐसी धोखाधड़ी

सूचना पाकर एस्प्लेनेड पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच टीम पहुंची। टीम ने जांच में पाया कि संजय वर्मा पहले भी तिरुचि, मदुरै, चेन्नई समेत कई जगहों पर इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। उसके खिलाफ केरल के कई पुलिस स्टेशनों में नकली करेंसी के मामले दर्ज हैं और वह चोरी व धोखाधड़ी के मामलों में भगोड़ा भी है।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सिम कार्ड ज़ब्त कर लिए और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।