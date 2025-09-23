नशे की लत के लिए वाहन चुराना वाला गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद

मोतीडूंगरी थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ वाहन बरामद किया है। आरोपी नशे करने का आदि है और बाइक चोरी करके पुलिस से बचने के लिए जगह बदलता रहता है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अलग अलग थानों में दो मामले दर्ज है।

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वीरेन्द्र सिंह गुर्जर (29) खोरा हिण्डौन का रहने वाला है। वह टीला नम्बर सात जवाहर नगर के चौराहे पर फुटपाथ पर रहता है। थानाधिकारी अजयकांत रतूडी ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर निवासी विजय सैनी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 13 अगस्त को वह भागसिंह का चौराहा स्थित एक मकान के बेसमेंट में निजी काम से गया था। जब वह लौट कर आया तो उसकी बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चुराई हुई बाइक भी बरामद कर ली। आरोपी स्मैक पीने का आदि है और नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देता है।