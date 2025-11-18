राजस्थान में आतंक का साइलेंट गेम रच रहा था मौलवी ओसामा उमर, तैयार कर रहा था स्लीपर सेल, ATS की पूछताछ में खुले कई बड़े राज

जयपुर। बाड़मेर जिले के सांचौर से पकड़ा गया मौलवी ओसामा उमर आतंक की दुनिया में अपना खतरनाक सफर शुरू कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान ATS ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जांच में पता चला है कि ओसामा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लिए राजस्थान में स्लीपर सेल तैयार करने के गुप्त मिशन पर लगा हुआ था। अगर वह 8 नवंबर को तय प्लान के तहत दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाता, तो भारतीय जमीन पर उसके इरादों का खेल और भी घातक हो सकता था। लेकिन ATS की समय रहते हुई कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क को जड़ से हिलाकर रख दिया।