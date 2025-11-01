करवट लेगा मौसम, 48 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू सिस्टम’, राजस्थान में 1, 2, 3 और 4 नवंबर को बरसेंगे मेघ

पिछले 24 घंटों में दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक 57 एमएम बारिश जगपुरा, बांसवाड़ा में हुई। पिछले दिनों अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम अभी भी बना हुआ है। जयपुर में सुबह कोहरा छाया रहा, मौसम के चलते दिनभर सूरज आंख मिचौली खेलता रहा। शाम को शहर फिर कोहरे की चपेट में नजर आया। वहीं डूंगरपुर में 3.5 एमएम व फतेहपुर में 1 एमएम बारिश हुई, जबकि भीलवाड़ा व करौली में एक एमएम से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ व डबोक में बूंदाबांदी हुई।