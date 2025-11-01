Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

करवट लेगा मौसम, 48 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू सिस्टम’, राजस्थान में 1, 2, 3 और 4 नवंबर को बरसेंगे मेघ

Today Weather Update: पिछले 24 घंटों में दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक 57 एमएम बारिश जगपुरा, बांसवाड़ा में हुई। पिछले दिनों अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम अभी भी बना हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 01, 2025

Photo: Patrika

IMD Rain Alert: राजस्थान के कई जिलों में अभी भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बाद यानी 3 नवंबर को एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी भागों के उदयपुर व कोटा संभाग में आगामी 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

पिछले 24 घंटों में दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक 57 एमएम बारिश जगपुरा, बांसवाड़ा में हुई। पिछले दिनों अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम अभी भी बना हुआ है। जयपुर में सुबह कोहरा छाया रहा, मौसम के चलते दिनभर सूरज आंख मिचौली खेलता रहा। शाम को शहर फिर कोहरे की चपेट में नजर आया। वहीं डूंगरपुर में 3.5 एमएम व फतेहपुर में 1 एमएम बारिश हुई, जबकि भीलवाड़ा व करौली में एक एमएम से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ व डबोक में बूंदाबांदी हुई।

जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, बारां, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, सीकर, कोटा, उदयपुर, करौली व झुंझुनूं में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।

1-2-3-4 नवंबर को ऐसा रहेगा मौसम


1 नवंबर - कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
2 नवंबर - उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
3 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
4 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस तारीख से मौसम होगा साफ, बारिश-बादल से मिलेगी निजात, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
जयपुर
Rajasthan weather Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 07:30 am

Published on:

01 Nov 2025 06:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / करवट लेगा मौसम, 48 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू सिस्टम’, राजस्थान में 1, 2, 3 और 4 नवंबर को बरसेंगे मेघ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्म रथी : रथ माया

ओपिनियन

91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान

Rajasthan 9 MLAs wrote a letter to CM Bhajanlal made this demand know what is matter
जयपुर

राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे मुसाफिर, सुरक्षा का मुद्दा या दबाव बनाने की रणनीति

जयपुर

खुशखबरी: इन सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने पर आया अपडेट, जयपुर-जोधपुर में मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जयपुर

राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का खुलासा: जयपुर समेत 4 जिलों से 5 लोग हिरासत में, मदरसे में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

Rajasthan Terrorist network exposed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.