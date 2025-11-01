करवट लेगा मौसम, 48 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू सिस्टम’, राजस्थान में 1, 2, 3 और 4 नवंबर को बरसेंगे मेघ

Photo: Patrika
IMD Rain Alert: राजस्थान के कई जिलों में अभी भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बाद यानी 3 नवंबर को एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। जिसके प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी भागों के उदयपुर व कोटा संभाग में आगामी 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।
पिछले 24 घंटों में दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। सबसे अधिक 57 एमएम बारिश जगपुरा, बांसवाड़ा में हुई। पिछले दिनों अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम अभी भी बना हुआ है। जयपुर में सुबह कोहरा छाया रहा, मौसम के चलते दिनभर सूरज आंख मिचौली खेलता रहा। शाम को शहर फिर कोहरे की चपेट में नजर आया। वहीं डूंगरपुर में 3.5 एमएम व फतेहपुर में 1 एमएम बारिश हुई, जबकि भीलवाड़ा व करौली में एक एमएम से कम बारिश दर्ज की गई। वहीं चित्तौड़गढ़ व डबोक में बूंदाबांदी हुई।
जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, बारां, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली, सीकर, कोटा, उदयपुर, करौली व झुंझुनूं में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ।
1 नवंबर - कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
2 नवंबर - उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
3 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
4 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
