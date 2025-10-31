Rajasthan Weather: राजस्थान में इस तारीख से मौसम होगा साफ, बारिश-बादल से मिलेगी निजात, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

मौसम विभाग ने 2-3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के कोटा और उदयपुर संभागों में कई स्थानों पर बरसात की संभावना जताई है। वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर को उदयपुर संभाग में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में अवदाब अवस्थित है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के जगपुरा में हुई। यहां 57 एमएम बारिश दर्ज की गई है।