Rajasthan Weather: राजस्थान में इस तारीख से मौसम होगा साफ, बारिश-बादल से मिलेगी निजात, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Rajasthan weather Update: राजस्थान में लगातार खराब मौसम अब किसानों के साथ ही आम लोगों के लिए भी परेशानी बनने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 31, 2025

Rajasthan weather Update

बारिश के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान के मौसम को लेकर IMD ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने जल्द ही बारिश और सर्दी से निजात मिलने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 2-3 दिन से धूप नहीं निकली, वहीं कई जगह तो रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। इन सबके बीच सर्दी भी जोर पकड़ने लगी। ऐसे में सुबह-सुबह स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और सुबह दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी हुई।

लगातार बादल और रिमझिम बारिश से अब लोग ऊबने लगे हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 5 नवंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान देकर ऐसे लोगों को राहत दी है, जो मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। आइएमडी के अनुसार राजस्थान में 5 नवंबर से लोगों को बरसात से पूरी तरह निजात मिल जाएगी।

यहां हुई सबसे अधिक बारिश

मौसम विभाग ने 2-3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के कोटा और उदयपुर संभागों में कई स्थानों पर बरसात की संभावना जताई है। वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर को उदयपुर संभाग में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में अवदाब अवस्थित है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के जगपुरा में हुई। यहां 57 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

3-4 दिन बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग सहित आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई थी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने उदयपुर और कोटा संभाग में आगामी 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है।

इस इलाके में साफ रहेगा मौसम

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही जोधपुर संभाग में भी 1 से 4 नवंबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। बात करें राजधानी जयपुर की तो जयपुर में शुक्रवार को दिन में हल्की गर्मी और उमस जैसा अहसास हुआ जबकि सुबह और शाम को मौसम में ठंडक रही।

अभी चढ़ेगा तापमान

जयपुर का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने जयपुर में 4 नवंबर तक बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया है। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आने का अंदेशा जताया है।

