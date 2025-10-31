IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

फोटो: पत्रिका
Cyclonic 'Montha' Impact: चक्रवाती तूफान मोंथा अगले 4 दिन राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और अच्छी ठंड पड़ने की संभावना भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज हुई। जिसमें सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के जगपुरा में 53MM दर्ज की गई।
दरअसल अरब सागर की खाड़ी में आज भी अवदाब मध्यपूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जिससे आज भी उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के साथ आसपास के जिलों में बारिश आने की संभावना है।
1 नवंबर - कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
2 नवंबर - उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
3 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
4 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
मौसम विभाग ने 1.30 बजे येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटे के लिए सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ 15 से 25KM प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।
