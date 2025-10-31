IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

Cyclonic 'Montha' Impact: चक्रवाती तूफान मोंथा अगले 4 दिन राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और अच्छी ठंड पड़ने की संभावना भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज हुई। जिसमें सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के जगपुरा में 53MM दर्ज की गई।