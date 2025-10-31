Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: अरब सागर की खाड़ी में आज भी अवदाब मध्यपूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जिससे आज भी उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के साथ आसपास के जिलों में बारिश आने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Cyclonic 'Montha' Impact: चक्रवाती तूफान मोंथा अगले 4 दिन राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा और अच्छी ठंड पड़ने की संभावना भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज हुई। जिसमें सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के जगपुरा में 53MM दर्ज की गई।

दरअसल अरब सागर की खाड़ी में आज भी अवदाब मध्यपूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जिससे आज भी उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के साथ आसपास के जिलों में बारिश आने की संभावना है।

अगले 4 दिन अलर्ट

1 नवंबर - कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
2 नवंबर - उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
3 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।
4 नवंबर - कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना।

3 घंटे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 1.30 बजे येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटे के लिए सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ 15 से 25KM प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

Montha Storm Alert: गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का तांडव, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में झंझावात के साथ भारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
मोंथा चक्रवात का असर जारी! दिनभर बादल और फुहारों से मौसम सुहावना, तापमान में उतार-चढ़ाव...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government
जयपुर

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Alert
जयपुर

ट्रेड वॉर में नरमी, भारत के लिए सकारात्मक संकेत

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.