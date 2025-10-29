Mega PTM: राजस्थान के स्कूलों में इस बार की पीटीएम होगी खास, विद्यार्थियों के लिए बदलेगा सीखने का अंदाज़

Parent-teacher meeting: जयपुर। राज्य सरकार विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच आपसी संवाद को मजबूत करना है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुशासन, उपस्थिति और समग्र विकास पर मिलकर कार्य किया जा सके।
इस दौरान शिक्षक विद्यार्थियों की अध्ययन प्रगति, परीक्षा परिणाम, लर्निंग आउटकम और आगामी शिक्षण योजनाओं की जानकारी अभिभावकों को देंगे। साथ ही अभिभावकों से सुझाव प्राप्त कर विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर विचार किया जाएगा। यह बैठक सुबह 10 बजे से राज्यभर के सभी विद्यालयों में एक साथ आयोजित की जाएगी।
मेगा पीटीएम प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में एकता, सहयोग और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी प्रसारित हो सके।
इस वर्ष मेगा पीटीएम की थीम ‘विविधता में एकता’ रखी गई है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर एवं स्लोगन लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियां होंगी। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रीय एकता तथा सद्भावना पर आधारित लघु फिल्में दिखाई जाएंगी।
शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस दौरान राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि विद्यालयों और परिवारों के बीच साझेदारी भी मजबूत होगी, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
