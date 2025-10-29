Mega PTM: राजस्थान के स्कूलों में इस बार की पीटीएम होगी खास, विद्यार्थियों के लिए बदलेगा सीखने का अंदाज़

Parent-teacher meeting: जयपुर। राज्य सरकार विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच आपसी संवाद को मजबूत करना है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुशासन, उपस्थिति और समग्र विकास पर मिलकर कार्य किया जा सके।