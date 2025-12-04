IMD Yellow Alert: अगले 72 घंटों के लिए आई डबल चेतावनी, मौसम विभाग ने राजस्थान के इन 3 जिलों में दिया येलो अलर्ट

Cold-Wave & Fog Alert: राजस्थान में कोहरे और शीतलहर का असर शुरू हो गया। अगले 72 घंटे के लिए डबल चेतावनी है। वहीं 3 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। रात के तापमान में छह डिग्री तक की गिरावट देखी जा रही है। मौसम केन्द्र के अनुसार बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर-लूणकरणसर में 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री तक गिरा।