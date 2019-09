रिश्तेदार ही बना दरिंदा: नाबालिग को खाली प्लॉट में ले जाकर किया बलात्कार

( jaipur crime news ) मामला राजधानी का ( rape in jaipur ) सामने आया है यहां हरमाड़ा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार ( minor rape in jaipur ) का आरोप उसी के रिश्तेदार पर लगा है। आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर पास में खाली प्लॉट में ले गया, वहां बलात्कार ( minor rape by youth ) कर के भाग गया।