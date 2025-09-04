मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, पांच मोबाइल बरामद

जयपुर।

सांगानेर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 मोबाइल बरामद किए है। पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई बाइक जब्त कर ली है।

थानाप्रभारी श्रीनिवास जांगिड ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शेर सिंह गुर्जर (26) रूदावल भरतपुर का रहने वाला है। आरोपी शेर सिंह कमरा किराए पर लेने के बहाने जिस मकान में अधिक संख्या में किराएदार रहते है। वह उन मकानों की रैकी करता है और रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 सिंतबर को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उन्होंने फोन पर बेटी से बात करने के बाद मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा दिया था। सुबह देखा तो वह गायब था। चोर कमरे में आकर मोबाइल चुरा ले गया। पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी शेर सिंह को को गिरफ्तार कर लिया।