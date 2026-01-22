गांव की गलियों से दिल्ली के स्टेडियम तक! दूदू की बेटी मोना जाट का वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन

World Cup Shooting Ball 2026: राजस्थान की खेल प्रतिभाएं एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकने को तैयार हैं। जयपुर जिले के दूदू तहसील के गांव साली की रहने वाली युवा खिलाड़ी मोना जाट ने अपनी मेहनत और जज्बे से इतिहास रच दिया है। मोना का चयन आगामी शूटिंग वॉलीबॉल विश्वकप (World Cup Shootingball) के लिए भारतीय महिला टीम में हुआ है। इस उपलब्धि के बाद न केवल उनके गांव साली में, बल्कि पूरे राजस्थान के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है।