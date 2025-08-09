Rajasthan: 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र! सरकार इन बिल पर करवाएगी चर्चा; हंगामे के पूरे-पूरे आसार

गौरतलब है कि विपक्ष इस सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे को आधार बनाकर सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में पाठ्यक्रम परिवर्तन, सरिस्का टाइगर रिजर्व में खनन, बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी की कमी, सड़कों की खराब स्थिति, चिकित्सा सेवाओं की बदहाली और कानून-व्यवस्था जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा।