संजना जाटव ने राहुल गांधी के लिए भेजी राखी, प्रियंका गांधी ने बांधी; सांसद ने इस तरह जताया गर्व

Raksha Bandhan 2025: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा भेजी गई राखी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथों में बांधा। इस विशेष क्षण की जानकारी खुद संजना जाटव ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की, जिसमें उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सौभाग्य का पल बताया। बता दें, प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर संजना की ओर से राहुल गांधी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दीं।
संजना जाटव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेरे लिए यह अत्यंत सौभाग्य और गर्व का क्षण है कि मेरे द्वारा भेजी गई राखी को आदरणीया प्रियंका गांधी जी ने मेरे बड़े भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के हाथों में बांधी। प्रियंका दीदी ने मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।
उन्होंने आगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रियंका दीदी, आपके इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं। राहुल गांधी द्वारा संजना जाटव की भेजी हुई राखी बांधना रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, इस अवसर पर यह एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक संदेश है।
बता दें, संजना जाटव राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं। वह 2024 में भरतपुर से संसद के निचले सदन 18वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं। वह राजस्थान की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं।