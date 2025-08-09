संजना जाटव ने राहुल गांधी के लिए भेजी राखी, प्रियंका गांधी ने बांधी; सांसद ने इस तरह जताया गर्व

Raksha Bandhan 2025: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा भेजी गई राखी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथों में बांधा। इस विशेष क्षण की जानकारी खुद संजना जाटव ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की, जिसमें उन्होंने इसे अपने लिए गर्व और सौभाग्य का पल बताया। बता दें, प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर संजना की ओर से राहुल गांधी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दीं।